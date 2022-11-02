Кубраков каже, що «зерновим коридором» 3 листопада вирушать вісім суден

У четвер, 3 листопада, по «зерновим коридором» в Чорному морі вирушать вісім суден з аграрною продукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Твіттері.

«Чорноморська зернова ініціатива продовжується, - зазначив він. - У четвер, 3 листопада, очікується проходження восьми суден з аграрною продукцією по «зерновому коридору». Отримано підтвердження від ООН».

За словами Кубракова, 2 листопада у Босфорі також здійснюватиметься перевірка, передбачена зерновими угодами.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення атакою на кораблі чф у Севастопольській бухті, в якій вона звинуватила Україну та Велику Британію.

Попри демарш росії напередодні 12 суден із зерном залишили українські порти.

У вівторок в ООН заявили, що 2 листопада руху суден по «зерновому коридору» не буде.