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Кубраков каже, що «зерновим коридором» 3 листопада вирушать вісім суден
09:10 02.11.2022 |
У четвер, 3 листопада, по «зерновим коридором» в Чорному морі вирушать вісім суден з аграрною продукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Твіттері.
«Чорноморська зернова ініціатива продовжується, - зазначив він. - У четвер, 3 листопада, очікується проходження восьми суден з аграрною продукцією по «зерновому коридору». Отримано підтвердження від ООН».
За словами Кубракова, 2 листопада у Босфорі також здійснюватиметься перевірка, передбачена зерновими угодами.
Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення атакою на кораблі чф у Севастопольській бухті, в якій вона звинуватила Україну та Велику Британію.
Попри демарш росії напередодні 12 суден із зерном залишили українські порти.
У вівторок в ООН заявили, що 2 листопада руху суден по «зерновому коридору» не буде.
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