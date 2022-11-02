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В ООН очікують поновлення виходу суден із портів України у четвер
08:44 02.11.2022 |
Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла сподівається на поновлення руху суховантажів з українським продовольством у четвер.
"Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не запланований на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть у море у четвер", - написав він у твіттері.
Раніше представництво ООН у СКЦ повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада.
Як повідомлялося, після заяви Росії 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаку України на кораблі в Севастополі експорт було тимчасово припинено. Проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня поновлення руху 16 суден, зокрема 12 суден на вихід із українських портів. Рух продовжився і 1 листопада.
У вівторок, представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада, проте цього дня було проведено 36 перевірок суден в українських портах.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження "зернової ініціативи" з 3 листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН.
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