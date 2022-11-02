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АНАЛІТИКА

Секретаріат ООН повідомив про припинення руху нових суден «зерновим коридором»

19:30 01.11.2022 |

Новини АПК

 

Представники України, Туреччини та ООН погодилися не планувати будь-який рух суден 2 листопада в рамках чорноморської "зернової угоди".

Про це повідомляє Секретаріат ООН при Спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи".

У заяві секретаріату йдеться, що сьогодні інспектори ООН і Туреччини завершили 36 перевірок на борту задіяних для перевезення української аграрної продукції суден.

"Секретаріат ООН повторює, що переміщення та перевірки (суден, - ред.), які здійснюються після того, як Російська Федерація призупинила участь у імплементаційних заходах у Спільному координаційному центрі, є тимчасовим і надзвичайним заходом", - зазначається у повідомленні.

Водночас Секретаріат ООН при СКЦ повідомляє, що сьогодні морським гуманітарним коридором проходять три судна, що вийшли з українських портів 1 листопада. Рух цих суден узгоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у СКЦ, російську делегацію було поінформовано. Загалом ці судна перевозять 84,49 тис. тонн зерна та харчових продуктів.

Станом на сьогодні загальний тоннаж зерна та продуктів харчування, переміщених з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи, становить понад 9,7 млн ​​тонн.

Як повідомлялося, Міноборони Росії напередодні увечері заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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