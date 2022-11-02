Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Секретаріат ООН повідомив про припинення руху нових суден «зерновим коридором»
19:30 01.11.2022 |
Представники України, Туреччини та ООН погодилися не планувати будь-який рух суден 2 листопада в рамках чорноморської "зернової угоди".
Про це повідомляє Секретаріат ООН при Спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи".
У заяві секретаріату йдеться, що сьогодні інспектори ООН і Туреччини завершили 36 перевірок на борту задіяних для перевезення української аграрної продукції суден.
"Секретаріат ООН повторює, що переміщення та перевірки (суден, - ред.), які здійснюються після того, як Російська Федерація призупинила участь у імплементаційних заходах у Спільному координаційному центрі, є тимчасовим і надзвичайним заходом", - зазначається у повідомленні.
Водночас Секретаріат ООН при СКЦ повідомляє, що сьогодні морським гуманітарним коридором проходять три судна, що вийшли з українських портів 1 листопада. Рух цих суден узгоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у СКЦ, російську делегацію було поінформовано. Загалом ці судна перевозять 84,49 тис. тонн зерна та харчових продуктів.
Станом на сьогодні загальний тоннаж зерна та продуктів харчування, переміщених з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи, становить понад 9,7 млн тонн.
Як повідомлялося, Міноборони Росії напередодні увечері заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.
Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".
Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.
Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.
Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.
Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит держбюджету в жовтні становив 143,4 млрд грн - Мінфін
|ЄС залучив 25,5 млн євро на підтримку негайних енергетичних потреб України – єврокомісарка
|Секретаріат ООН повідомив про припинення руху нових суден «зерновим коридором»
|В Україні з 1 листопада заборонено ввезення алкогольної продукції з етикетками «Cognac"/"Коньяк» – Мінагрополітики
|Мінфін підвищив ставки за короткостроковими військовими облігаціями у гривні
|Кабмін вніс зміни до порядку надання пільгових кредитів на житло для переселенців
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди