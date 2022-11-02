Імпорт в Україну іноземної алкогольної продукції з етикетками "Cognac"/"Коньяк" припинено з 1 листопада 2022 року, оскільки це найменування більше не відповідає технічним умовам для цього напою, передбаченим Угодою про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у вівторок, зазначена угода, яка набула чинності 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист між країнами певної кількості географічних зазначень (ГЗ) в Україні, серед яких є і "Коньяк".

Отже, з 1 листопада використання в Україні назви "Cognac"/"Коньяк" для продуктів, що походять із третіх країн, не відповідає технічним умовам виробництва напою "Коньяк" і відтепер забороняється на території України.

Нагадується, що 24 січня 2022 року в результаті ухвалення нових нормативних актів, що включають захист ГЗ, найменування "Cognac" було включено до митного реєстру, що є обов'язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ "Cognac" на території України.

Крім того, встановлено перехідний період, щоб імпортери змогли змінити етикетки своєї продукції на ті, що відповідають цьому ГЗ. Перехідний період було продовжено до 31 жовтня 2022 року (включно) з огляду на агресію РФ і запровадження воєнного стану в Україні.

"Починаючи з 1 листопада 2022 року, корпорація "Укрвинпром" спільно з Національним міжпрофесійним бюро коньяку ("БНІК") є відповідальними за захист ГЗ "Cognac" на території країни і за кордоном, та вживатимуть необхідних заходів проти продукції імпортованої та представленої під найменуванням "Cognac" та/або "Коньяк", якщо вони не відповідають технічним умовам, встановленим для ГЗ "Cognac", відповідно до Угоди про асоціацію, підписаної між ЄС та Україною", - підсумувало Мінагрополітики.