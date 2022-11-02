З українських портів вийшли ще три судна, незважаючи на призупинення участі РФ в угоді

Ще три судна з українським продовольством вийшли з портів 1 листопада попри заяви Росії про призупинення участі в ініціативі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Координаційний центр під керівництвом ООН зазначає, що рух кораблів погоджено українською, турецькою делегаціями та ООН у Стамбульському центрі. Російську делегацію проінформовано про це.

До того ж, координатор ООН із зернової ініціативи Амір Абдулла продовжив обговорення з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", заявивши, що Росія з неї не вийшла.

Раніше РФ заявляла про вихід з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблях Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".

За словами президента Володимира Зеленського, Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з ООН та Туреччиною.