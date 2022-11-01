Українські порти залишили 12 суден із зерном

Попри вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи, 12 суден із зерном сьогодні залишили українські порти.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Твіттері.

«Сьогодні 12 суден залишили українські порти. Делегації ООН та Туреччини надають 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден з метою виконання Чорноморської зернової ініціативи. Цей план перевірки прийнято українською делегацією, і про це повідомили делегацію рф», - зазначив Кубраков.

Він також повідомив, що серед суден, які залишили українські порти 31 жовтня, є корабель Ikaria Angel, зафрахтований за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, з 40 тисячами тонн зерна на борту, призначеного для жителів Ефіопії, що знаходяться на межі голоду.

Кубраков додав, що у зворотній бік у рамках Чорноморської зернової ініціативи пропущено чотири судна, які пройшли інспекцію у столиці Туреччині Стамбулі.

«Прохід до українських портів для завантаження дозволено чотирьом суднам, які напередодні вже пройшли перевірку в Босфорі. До складу інспекційної групи увійшли представники ООН, Туреччини, України та росії», - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення атакою на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті, в якій вона звинуватила Україну та Велику Британію.