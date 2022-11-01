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Українські порти залишили 12 суден із зерном
14:26 31.10.2022 |
Попри вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи, 12 суден із зерном сьогодні залишили українські порти.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Твіттері.
«Сьогодні 12 суден залишили українські порти. Делегації ООН та Туреччини надають 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден з метою виконання Чорноморської зернової ініціативи. Цей план перевірки прийнято українською делегацією, і про це повідомили делегацію рф», - зазначив Кубраков.
Він також повідомив, що серед суден, які залишили українські порти 31 жовтня, є корабель Ikaria Angel, зафрахтований за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, з 40 тисячами тонн зерна на борту, призначеного для жителів Ефіопії, що знаходяться на межі голоду.
Кубраков додав, що у зворотній бік у рамках Чорноморської зернової ініціативи пропущено чотири судна, які пройшли інспекцію у столиці Туреччині Стамбулі.
«Прохід до українських портів для завантаження дозволено чотирьом суднам, які напередодні вже пройшли перевірку в Босфорі. До складу інспекційної групи увійшли представники ООН, Туреччини, України та росії», - уточнив він.
Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення атакою на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті, в якій вона звинуватила Україну та Велику Британію.
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