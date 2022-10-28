Із українських портів вийшло шість суден з агропродукцією

У межах реалізації «зернової ініціативи» із морських портів Одеської області 28 жовтня вийшло шість суден з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

«Зернова ініціатива»: 6 суден зі 180 тис. т агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них балкер LINA, який доставить 25 тис. т кукурудзи для Єгипту.

Із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9,1 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.