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Із українських портів вийшло шість суден з агропродукцією
17:25 28.10.2022 |
У межах реалізації «зернової ініціативи» із морських портів Одеської області 28 жовтня вийшло шість суден з українською агропродукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
«Зернова ініціатива»: 6 суден зі 180 тис. т агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них балкер LINA, який доставить 25 тис. т кукурудзи для Єгипту.
Із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9,1 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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