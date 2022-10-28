В Україні вже зібрали 30,9 мільйона тонн зернових і зернобобових

Українські аграрії станом на 27 жовтня 2022 року вже зібрали 30,9 млн т зернових та зернобобових культур або 70% від загальної площі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на 27.10.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 7,7 млн га (70%) при врожайності 39,9 ц/га, намолочено 30,9 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.

В Україні вже завершився збір: пшениці, якої намолочено 19,4 млн т з 4,7 млн га (100% посівних площ) при врожайності 41,2 ц/га, ячменю - 5,6 млн т з 1,6 млн га (100%) при врожайності 35,1 ц/га, гороху - 261 тис. т з 111,5 тис. га (100%) при врожайності 23,4 ц/га та ріпаку - 3,2 млн т насіння з 1,1 млн га (100%) при врожайності 28,9 ц/га.

Зазначається, що аграрії уже намолотили: 4,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 53,7 ц/га з 832 тис. га (20% від загальної площі посівів), 149 тис. т - гречки при врожайності 13,6 ц/га зі 109 тис. га (93%) та 98 тис. т - проса при врожайності 23,2 ц/га зі 42 тис. га (95%).

Також триває збір соняшника, його проведено на площі 3,7 млн га (80%) та намолочено 8,2 млн т насіння при врожайності 21,9 ц/га. Вже зібрано 2,6 млн т сої при врожайності 23,6 ц/га, площа - 1,1 млн га (72%).

Цукрових буряків накопано 5,2 млн т з 105 тис га (59%) при врожайності 489 ц/га.

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,5 млн т зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини та Хмельниччини більше 2 млн т зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 61,1 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т.