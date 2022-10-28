Фінансові новини
- |
- 28.10.22
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже зібрали 30,9 мільйона тонн зернових і зернобобових
13:51 28.10.2022 |
Українські аграрії станом на 27 жовтня 2022 року вже зібрали 30,9 млн т зернових та зернобобових культур або 70% від загальної площі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Станом на 27.10.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 7,7 млн га (70%) при врожайності 39,9 ц/га, намолочено 30,9 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.
В Україні вже завершився збір: пшениці, якої намолочено 19,4 млн т з 4,7 млн га (100% посівних площ) при врожайності 41,2 ц/га, ячменю - 5,6 млн т з 1,6 млн га (100%) при врожайності 35,1 ц/га, гороху - 261 тис. т з 111,5 тис. га (100%) при врожайності 23,4 ц/га та ріпаку - 3,2 млн т насіння з 1,1 млн га (100%) при врожайності 28,9 ц/га.
Зазначається, що аграрії уже намолотили: 4,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 53,7 ц/га з 832 тис. га (20% від загальної площі посівів), 149 тис. т - гречки при врожайності 13,6 ц/га зі 109 тис. га (93%) та 98 тис. т - проса при врожайності 23,2 ц/га зі 42 тис. га (95%).
Також триває збір соняшника, його проведено на площі 3,7 млн га (80%) та намолочено 8,2 млн т насіння при врожайності 21,9 ц/га. Вже зібрано 2,6 млн т сої при врожайності 23,6 ц/га, площа - 1,1 млн га (72%).
Цукрових буряків накопано 5,2 млн т з 105 тис га (59%) при врожайності 489 ц/га.
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,5 млн т зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини та Хмельниччини більше 2 млн т зерна кожна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 61,1 ц/га.
Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році
|Оборот готівки в касах банків знизився на 14%
|В Україні вже зібрали 30,9 мільйона тонн зернових і зернобобових
|Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (21-28 жовтня) підвищили вартість дизельного пального
|За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 50 коп./л
|Автогаз дорожчає 28 жовтня, середня ціна зросла вже до 28,76 гривні за літр
Бізнес
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e