УКАБ прогнозує скорочення валового збору соняшнику на 30%

За попередніми оцінками Українського клубу аграрного бізнесу, валовий збір соняшнику у 2022/2023 маркетинговому році скоротиться на 30% у порівнянні з середньорічним показником за останні три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

Зазначається, що причиною падіння валового збору є зменшення посівних площ та врожайності.

Згідно з даними УКАБ, цьогоріч посівні площі під соняшник зменшені на 26% до 4,7 млн га у порівнянні з середнім показником за 3 останні роки. Це відбулося через тимчасову окупацію частини територій України, а також неможливість проведення господарської діяльності на частині територій, що були звільнені або знаходяться поруч з територіями ведення бойових дій.

Крім цього, за попердніми оцінками середня врожайність соняшнику становить 22,4 ц/га, що на 5% нижче за середній показник за останні 3 роки.

Експерти пояснюють, що 2022/23 МР складний для українських виробників насіння соняшнику не лише через війну та фінансові труднощі (низька ціна на продукцію та проблеми з реалізацією через обмеження експорту соняшникової олії), а й через тяжкі умови під час збирання. Затяжні дощі восени відклали у часі збір врожаю насіння соняшнику та частково погіршили якість насіння.

При цьому, в асоціації зауважують, що вирощених обсягів вистачить як для задоволення внутрішніх потреб, так і частково для зовнішнього ринку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні було зібрано 7 млн т соняшнику з 3,2 млн га площ.