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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ООН оптимістично налаштовані на продовження "зернової ініціативи" та включення порту Миколаєва

15:35 27.10.2022 |

Новини АПК

 

Заступник генсека ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що відносно оптимістично налаштований відносно продовження "зернової угоди" з другої половини листопада.

Про це повідомляє Reuters.

На початку жовтня Гріффітс разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен відвідав Москву для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Завдяки угоді від 22 липня Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна та добрив. Ця угода була погоджена на 120 днів.

"Я думаю, що нам варто ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.

Також представник ООН припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт - Миколаїв.
За матеріалами: Економічна правда
 

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