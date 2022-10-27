Україна експортувала через морські порти вже 9 мільйонів тонн агропродукції

З 1 серпня по 27 жовтня 2022 року через морські порти Одеської області експортовано 9 млн тонн української агропродукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"З 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 жовтня з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 7 суден зі 102 тис. т агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.