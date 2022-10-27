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Україна експортувала через морські порти вже 9 мільйонів тонн агропродукції
12:23 27.10.2022 |
З 1 серпня по 27 жовтня 2022 року через морські порти Одеської області експортовано 9 млн тонн української агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
"З 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 27 жовтня з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 7 суден зі 102 тис. т агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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