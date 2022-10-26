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Для суден «зернового коридору» до українських портів запровадили е-чергу
16:03 26.10.2022 |
Адміністрація морських портів України відсьогодні, з 26 жовтня, запровадила електронну чергу на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеської області "зерновим коридором".
Про це йдеться в повідомленні АМПУ.
Як повідомляється, у ході робочої наради з представниками портової галузі було презентувано алгоритм тижневого планування обробки суден, зокрема електронна черга на підхід та обробку суден, що прямують до портів "Великої Одеси" зерновим коридором.
Зазначається, що подібна технологія була раніше впроваджена та показала свою ефективність у Дунайських портах.
"Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки", - пояснив керівник підприємства Олексій Востріков.
Відсьогодні електронна черга публікується на офіційному сайті АМПУ.
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