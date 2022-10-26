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Картоплю в Україні викопано на 73% прогнозу, її дефіциту не очікується - Мінагрополітики
11:22 26.10.2022 |
В Україні всі категорії господарств уже зібрали 11,93 млн тонн картоплі, що становить 73% прогнозу на поточний сезон у 16,55 млн тонн, що дає змогу повністю задовольнити внутрішнє споживання та продовольчу безпеку й уникнути дефіциту цього продукту.
Крім того, очікується зниження роздрібної ціни картоплі до 7-9 грн/кг із нинішніх 9-12 грн/кг, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання урожаю. Цього року засаджені площі зменшилися на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку. Дефіциту картоплі не буде", - цитує міністерство завідувача сектора овочівництва та картоплярства свого Департаменту аграрного розвитку Сергія Гвоздя.
Представник міністерства уточнив, що достатня пропозиція картоплі на внутрішньому ринку означає відсутність необхідності імпортувати її для харчування, проте можливі закупівлі насіннєвого матеріалу за кордоном. Крім того, через російську агресію Україна відмовилася від імпорту картоплі з Білорусі та РФ, замінити яку зможуть вирощені в країні овочі.
Гвоздь нагадав, що для українського ринку картоплі характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення для особистого споживання - частка такого виробництва становить 98%, тоді як лише 2% припадають на фермерські та промислові підприємства.
Завідувач сектора також наголосив на здешевленні в найближчі кілька тижнів капусти на 12,2% (до 17,34 грн/кг), буряків - на 5,0% (до 17,77 грн/кг), картоплі - на 3,8% (до 10,78 грн/кг), яблук - на 6,4% (до 15,00 грн/кг).
Раніше Мінагрополітики повідомило, що у 2022 році посівні площі під картоплею становили 1,19 млн га.
Україна у 2021 році виробила 21,35 млн тонн картоплі, більшість якої (97,7%, або 20,86 млн тонн) вирощено в господарствах населення.
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