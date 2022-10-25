На внутрішньому ринку України зросли ціни на зерно - експерт

Ціни, за якими трейдери наразі закуповують в аграріїв кукурудзу, зросли на внутрішньому ринку на 15-20%, пшеницю - на 10-15%.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ситуація стала трошки кращою порівняно з тим, яку ми мали влітку. Ціна на кукурудзу в середньому зросла приблизно на 15-20% на пшеницю - приблизно на 10-15% (на внутрішньому ринку - ред.)", - сказав він.

Марчук додав, що наразі у портах тонна пшениці реалізується за 208-210 доларів США. За словами експерта, ціни на зерно на внутрішньому ринку України досі залишаються нижчими за світові.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ВАР, у серпні ціна на зернові на внутрішньому ринку України в середньому становила 3-4 тис. грн за тонну при собівартості 5,5-6 тис. грн.