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На внутрішньому ринку України зросли ціни на зерно - експерт
18:35 25.10.2022 |
Ціни, за якими трейдери наразі закуповують в аграріїв кукурудзу, зросли на внутрішньому ринку на 15-20%, пшеницю - на 10-15%.
Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Ситуація стала трошки кращою порівняно з тим, яку ми мали влітку. Ціна на кукурудзу в середньому зросла приблизно на 15-20% на пшеницю - приблизно на 10-15% (на внутрішньому ринку - ред.)", - сказав він.
Марчук додав, що наразі у портах тонна пшениці реалізується за 208-210 доларів США. За словами експерта, ціни на зерно на внутрішньому ринку України досі залишаються нижчими за світові.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ВАР, у серпні ціна на зернові на внутрішньому ринку України в середньому становила 3-4 тис. грн за тонну при собівартості 5,5-6 тис. грн.
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