З українських портів вийшло ще 4 судна з агропродукцією

У межах реалізації "зернової ініціативи" з морських портів Одеської області вийшло 4 судна з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції. Судна направляються до країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту «Південний» - CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.