Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 8% - УКАБ

Упродовж дванадцятого тижня роботи «зернового коридору», з 17 по 23 жовтня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 787,9 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 8% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.

Зазначається, що з 17 по 23 жовтня було завантажено 32 корабля - це на 11 суден менше, ніж за попередній тиждень.

Найбільше протягом 12-го тижня роботи було експортовано: кукурудзи (35% експорту за цей період), ріпаку (22%) та пшениці (20%). Українська продукція була відправлена в країни Європи (Іспанія, Франція, Італія), Азії (Китай, Туреччина, Пакистан) та Африки (Лівія, Ємен, Ліван).

В УКАБ повідомляють, що вже другий тиждень поспіль в українських морських портах падають показники як обсягу відвантаженої продукції, так і кількість завантажених суден. Причина такої динаміки - велика черга суден, які чекають своєї інспекції як на вхід, так і на вихід в українські порти. Згідно з даними асоціації, наразі їх кількість перевищує 100 одиниць.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.