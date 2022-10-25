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Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 8% - УКАБ
11:26 25.10.2022 |
Упродовж дванадцятого тижня роботи «зернового коридору», з 17 по 23 жовтня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 787,9 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 8% менше, ніж за попередній тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.
Зазначається, що з 17 по 23 жовтня було завантажено 32 корабля - це на 11 суден менше, ніж за попередній тиждень.
Найбільше протягом 12-го тижня роботи було експортовано: кукурудзи (35% експорту за цей період), ріпаку (22%) та пшениці (20%). Українська продукція була відправлена в країни Європи (Іспанія, Франція, Італія), Азії (Китай, Туреччина, Пакистан) та Африки (Лівія, Ємен, Ліван).
В УКАБ повідомляють, що вже другий тиждень поспіль в українських морських портах падають показники як обсягу відвантаженої продукції, так і кількість завантажених суден. Причина такої динаміки - велика черга суден, які чекають своєї інспекції як на вхід, так і на вихід в українські порти. Згідно з даними асоціації, наразі їх кількість перевищує 100 одиниць.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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