Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 8% - УКАБ

11:26 25.10.2022 |

Новини АПК

 

Упродовж дванадцятого тижня роботи «зернового коридору», з 17 по 23 жовтня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 787,9 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 8% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.

Зазначається, що з 17 по 23 жовтня було завантажено 32 корабля - це на 11 суден менше, ніж за попередній тиждень.

Найбільше протягом 12-го тижня роботи було експортовано: кукурудзи (35% експорту за цей період), ріпаку (22%) та пшениці (20%). Українська продукція була відправлена в країни Європи (Іспанія, Франція, Італія), Азії (Китай, Туреччина, Пакистан) та Африки (Лівія, Ємен, Ліван).

В УКАБ повідомляють, що вже другий тиждень поспіль в українських морських портах падають показники як обсягу відвантаженої продукції, так і кількість завантажених суден. Причина такої динаміки - велика черга суден, які чекають своєї інспекції як на вхід, так і на вихід в українські порти. Згідно з даними асоціації, наразі їх кількість перевищує 100 одиниць.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5855  0,14 0,35 40,5668  0,15 0,36
EUR 38,1752  0,04 0,09 39,5039  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес