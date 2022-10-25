Інвестиційний потенціал українського аграрного сектору становить $34 мільярди – Шмигаль

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України навіть за нинішніх складних умов становить щонайменше 34 млрд дол.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інвестиційний потенціал українського агарного сектору щонайменше 34 млрд дол. Це те, що ми бачимо сьогодні. Кожен вкладений євро однозначно принесе гарантований прибуток вже у найближчій перспективі, негайно після завершення війни», - сказав Шмигаль.

За його словами, аграрний сектор є локомотивом нашої економіки. До повномасштабного вторгнення росії він демонстрував зростання на рівні 5-6% щороку і становив суттєвий відсоток ВВП. «Сьогодні через окупацію, замінування, експортну блокаду наших портів цей сектор втрачає. Але, я переконаний, завдяки європейським та німецьким інвестиціям швидко відновиться», - зазначив Прем'єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що розв'язана росією війна показала справжній внесок України у глобальну продовольчу безпеку. Деякі країни Африки опинилися на межі голоду, але завдяки «зерновому коридору» цього вдалося уникнути. За два місяці Україна експортувала понад 6 млн тонн агарної продукції.

«Продовольча криза впливає й на Європейський Союз, формує міграційні потоки, з якими стикаються країни ЄС, і Україна може цьому завадити», - сказав Шмигаль.

Він також згадав про Green Deal. «Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Європейські інвестиції в «чисте» українське виробництво - це крок до реалізації «зеленого переходу», - зазначив Прем'єр.

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Сили оборони чинять запеклий опір російським загарбникам.

Україна активно планує відбудову та свій швидкий розвиток після завершення цієї війни.