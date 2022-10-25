Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна звинуватила Росію у зриві «зернової угоди»: біля Босфору застрягли 165 суден

 

МЗС України звинуватило Росію у діях, які призвели до затримки роботи зернового коридору через Чорне море.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві українського міністерства.

У відомстві зазначили, що з 14 жовтня російські інспектори Стамбульського спільного координаційного центру значно продовжили перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерном або вже завантажені та прямують до кінцевого пункту призначення.

В результаті понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, і ця кількість продовжує зростати щодня, підкреслили у відомстві.

"У нас є підстави вважати, що зволікання з перевірками Росією суден зернової ініціативи є політично мотивованими. Нещодавно російське керівництво без законних підстав намагалося поставити під сумнів зерновий коридор, вимагаючи нових переваг за згоду Москви продовжити угоду", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема на Глобальному Півдні. Затримки перевірок вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна - 10 мільйонів людей у ​​всьому світі не отримали їжу вчасно через політичний порядок денний Росії.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зерна з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки перевірок суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками своїх голодних ігор", - сказано у заяві.

Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати зволікання з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів у протоці Босфор.

13 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море після сигналів з Москви про наміри вийти з угоди.

13 жовтня із заяви постпреда Росії при ООН у Женеві стало відомо, що РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9579
  0,3200
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес