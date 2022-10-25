З українських портів вийшли ще шість суден з агропродукцією

У межах реалізації «зернової ініціативи» 24 жовтня з українських морських портів вийшло шість суден з агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Телеграмі.

«Зернова ініціатива»: 6 суден вийшли з портів Великої Одеси з 227 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 жовтня відправився балкер MBC DAISY, який доставить 14 тис. т пшениці для Алжиру.

У міністерстві наголошують, що росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (що призвело до черги в понад 170 суден), тому українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.