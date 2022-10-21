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Банки видали аграріям кредитів на 67 млрд гривень, - Мінагрополітики
17:24 21.10.2022 |
З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 34,4 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 66,832 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
За минулий тиждень 1 384 аграріїв отримали кредитів на 1,97 млрд гривень.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (10 млрд гривень), Вінницька (7,15 млрд гривень), Кіровоградська (6,654 млрд гривень), Дніпропетровська (4,483 млрд гривень), та Одеська (4,437 млрд гривень) області.
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: Райффайзен Банк (14,262 млрд гривень), Приватбанк (14,157 млрд гривень), Ощадбанк (10,965 млрд гривень), Укргазбанк (6,608 млрд гривень), Креді Агріколь Банк (6,181 млрд гривень), банк "ПУМБ" (4,596 млрд гривень).
Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.
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