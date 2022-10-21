Україна через морські порти відправила 60% загального аграрного експорту - УКАБ

За вересень та першу половину жовтня 2022 року Україна через морські порти відправила 60% від загального обсягу аграрного експорту з країни.

Про це сказав генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон під час пресконференції в Укрінформі.

"Від загального обсягу того, що ми експортуємо впродовж останніх двох місяців - 60% йде саме через морський "зерновий коридор" в межах "зернової ініціативи", - сказав він.

Сластьон зазначив, що від початку дії угоди Україна експортувала 8,1 мільйона тонн продовольства морськими шляхами.

Згідно з даними УКАБ, всього за цей період з українських морських портів вийшло 363 судна у 38 країн світу. Зокрема, 172 кораблі перевезли 3,2 млн тонн агропродукції у країни Азії, 148 кораблів - 3,9 млн тонн у країни Європи та 43 кораблі - 1 млн тонн у країни Африки.

При цьому Сластьон прогнозує, що у жовтні 2022 року Україна експортує через морські порти близько 4 млн тонн аграрної продукції.

"Очікуємо, що "зерновий коридор" забезпечить близько 4 млн тонн (агроекспорту, - ред.) у жовтні", - зазначив він.

Згідно з даними УКАБ, за перші 16 днів жовтня через морські порти було експортовано 2246 тисяч тонн української агропродукції.

За словами Сластьона, загалом від початку дії "зернової ініціативи" Україна вже експортувала морськими шляхами: 3411 тис. тонн кукурудзи, 2354 тис. тонн пшениці, 603 тис. тонн ріпаку, 541 тис. тонн соняшникової олії, 480 тис. тонн соняшникового шроту, 403 тис. тонн ячменю та 137 тис. тонн сої.



