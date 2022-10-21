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АНАЛІТИКА

В Україні вже зібрали 29 мільйонів тонн зерна нового врожаю

16:30 21.10.2022 |

Новини АПК

 

Станом на 21 жовтня українські аграрії вже зібрали 29 млн т зернових та зернобобових культур з площі 7,4 млн га (67% від загальної площі).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В Україні завершився збір: пшениці, якої намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), яменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), ріпаку - 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га з 1,1 млн га (100% площ) та гороху - 261 тис т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис га (100% площ).

Зазначається, що аграрії уже намолотили: 2,7 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 50,7 ц/га з 528 тис. га (12% від загальної площі посівів), 141 тис. т - гречки при врожайності 13,6 ц/га зі 104 тис га (88%) та 97 тис т - проса при врожайності 23,3 ц/га зі 42 тис. га (93%).

Також триває збір соняшника, його проведено на площі 3,2 млн га (68%) та намолочено 7 млн т насіння при врожайності 21,9 ц/га. Вже зібрано 1,9 млн т сої при врожайності 23,6 ц/га, площа - 798 тис га (52%).

Цукрових буряків накопано 4,2 млн т при врожайності 478 ц/га з площі 89 тис. га, (49%).

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 мільйонів тонн.
 

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