Фінансові новини
- |
- 21.10.22
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже зібрали 29 мільйонів тонн зерна нового врожаю
16:30 21.10.2022 |
Станом на 21 жовтня українські аграрії вже зібрали 29 млн т зернових та зернобобових культур з площі 7,4 млн га (67% від загальної площі).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
В Україні завершився збір: пшениці, якої намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), яменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), ріпаку - 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га з 1,1 млн га (100% площ) та гороху - 261 тис т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис га (100% площ).
Зазначається, що аграрії уже намолотили: 2,7 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 50,7 ц/га з 528 тис. га (12% від загальної площі посівів), 141 тис. т - гречки при врожайності 13,6 ц/га зі 104 тис га (88%) та 97 тис т - проса при врожайності 23,3 ц/га зі 42 тис. га (93%).
Також триває збір соняшника, його проведено на площі 3,2 млн га (68%) та намолочено 7 млн т насіння при врожайності 21,9 ц/га. Вже зібрано 1,9 млн т сої при врожайності 23,6 ц/га, площа - 798 тис га (52%).
Цукрових буряків накопано 4,2 млн т при врожайності 478 ц/га з площі 89 тис. га, (49%).
Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 мільйонів тонн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Щомісячний дефіцит бюджету-2023 становитиме $3-4 мільярди — Мінфін
|В Україні вже зібрали 29 мільйонів тонн зерна нового врожаю
|Макросценарій уряду на 2023 р. базується на активних бойових діях протягом 6 міс. - перший віцепрем'єр
|Україні після війни необхідно залучати по $70-80 млрд приватних інвестицій щорічно – перший віце-прем'єр
|За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л
|РФ може вивезти з окупованих територій 2 мільйони тонн зерна
Бізнес
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue