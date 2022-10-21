РФ може вивезти з окупованих територій 2 мільйони тонн зерна

Росія до кінця року може вивезти загалом 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. Такі оцінки наводить відділ розслідувань німецького мовника NDR у п'ятницю, 21 жовтня, з посиланням на російські документи, супутникові знімки та інформацію про переміщення суден, які є в його розпорядженні.

За його даними, з початку війни РФ проти України близько мільйона тонн уже відправили з морських портів анексованого Криму: з Севастополя вийшли близько 20 суден із пшеницею та іншим зерном. Більшість вантажів спрямували в Росію, Сирію та Туреччину.

З товарних списків випливає, що до кінця року планується ще майже 40 раундів із Севастополя. Крім того, за даними NDR, Росія, ймовірно, вже організувала логістику для транспортування зерна, яке ще тільки планується захопити на українських територіях.

РФ може отримати з нелегального експорту 600 мільйонів доларів

Як зазначає NDR, відстеження російських судів ускладнене, оскільки в Криму вони відключають транспондери, проте контроль за переміщеннями все одно можливий за допомогою супутникових знімків та інших джерел.

Якщо російські плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів, ідеться в розслідуванні.

За даними українського уряду, йдеться про приблизно чверть всього врожаю зерна на окупованих Росією територіях. Заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у розмові з NDR попередив про соціальні наслідки для українських фермерів: "Це - неймовірно і є величезною, зокрема й соціальною, проблемою. Тисячі фермерів перебувають під загрозою".

Експерти говорять про можливість воєнного злочину

На думку експерта з міжнародного права Пауліни Старскі (Paulina Starski) з Фрайбурзького університету, незаконне присвоєння зерна у великих масштабах може вважатися воєнним злочином.

Девід Крейн з Американського університету у Вашингтоні, в свою чергу, вважає, що позбавлення мирних жителів коштів на існування - така ж жорстокість, як і ракетні обстріли.

У посольстві РФ на запит NDR заявили, що "РФ, безумовно, не лише задовольняє власні потреби у зерні, а й відповідає на експортні запити з усього світу". При цьому там стверджують, що в Росії попиту на українську пшеницю немає, оскільки вона "поступається якістю російському продукту". Посольства Сирії та Туреччини на запити не відповіли.