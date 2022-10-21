Аграрний реєстр зупинив реєстрацію заявок на отримання субсидій

Державний аграрний реєстр (ДАР) тимчасово припинив реєстрацію заявок на отримання бюджетних субсидій за двома напрямками держпідтримки у зв'язку із надходженням заявок на загальну суму виплат, яка дорівнює передбаченому обсягу фінансування.

Як повідомляється на сайті ДАР, тимчасово припиняється реєстрація заявок на отримання бюджетних субсидій за 1 га сільгоспугідь та спеціальної бюджетної дотації за утримання корів.

Водночас всі раніше подані сільгоспвиробниками заявки будуть опрацьовані в установленому порядку.

Як повідомлялося, кінцевий термін подання заявок на участь у програмі за обома вказаними напрямами підтримки спливав 15 листопада.

Станом на кінець вересня було подано 17,1 тис. заявок на участь у цих програмах підтримки для аграріїв.

Програма допомоги малим агровиробникам за вказаними двома напрямками підтримки на загальну суму 50 млн євро (понад 1,5 млрд грн) фінансується за рахунок бюджетної підтримки ЄС та відповідає європейським практикам, зокрема поширеному в ЄС механізму виробничих грантів Production Grant Scheme (PSG).

Програми передбачають видачу разової субсидії агровиробникам із земельним банком від 1 до 120 га у розмірі 3100 грн на гектар, а власникам від 3 до 100 корів усіх напрямків продуктивності - 5300 грн за голову.