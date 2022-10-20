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АНАЛІТИКА

Україна експортувала через морські порти вже 8 мільйонів тонн агропродукції

13:10 20.10.2022 |

Новини АПК

 

Україна у межах "зернової ініціативи" експортувала 8 млн т аграрної продукції через морські порти Одеської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 жовтня, в межах реалізації з порту «Південний» вийшли 2 судна з 82 тис. т агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Продовольство прямує до країн Азії та Європи

Всього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

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