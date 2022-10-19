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АНАЛІТИКА

Рада відновила оформлення оренди землі сільгосппризначення

16:40 19.10.2022 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7636, який передбачає відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила в Telegram голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

За документ у 2 читанні проголосували 246 нардепів.

"Від початку воєнних дій в Україні було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок. Це був вимушений захід, щоб запобігти зловживанням, маніпуляціям чи рейдерським захопленням землі.

Законопроєкт повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, відновлює торги на передачу в користування ділянок державної та комунальної форми власності", - пояснила Шуляк.

За її словами, "це важливий крок в умовах війни та післявоєнного відновлення, адже створює додаткові умови для інвестицій та запуску бізнесу, який хоче і може релокуватися, розвиватися та підіймати українську економіку".

У пояснювальній записці йдеться, що закон встановлює вимогу щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель.
За матеріалами: Економічна правда
 

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