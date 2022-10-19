З українських морпортів вийшли шість суден з агропродукцією

У межах реалізації "зернової ініціативи" 19 жовтня з українських морських портів вийшло шість суден з агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Сьогодні, 19 жовтня, в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська - ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту «Південний» - балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.

Із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,9 млн тонн продовольства.

Всього з українських портів вийшли 360 суден із агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.