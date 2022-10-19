Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Станом на 18 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 7 860 365 тонн
08:54 19.10.2022 |
Українські порти у вівторок залишили чотири суховантажні машини із 49 тис. тонн пшениці та соєвих бобів, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).
"18 жовтня українські порти залишили чотири судна, вони перевозять загалом 49 тис. тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.
Три суховантажні машини: Matrix (7 тис. тонн пшениці), Hasan (6 тис. тонн соєвих бобів) і Esence (6 тис. тонн пшениці) попрямували до Туреччини. Судно Mastro Mitros перевезе до Ізраїлю 33 тисячі тонн пшениці.
У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене до інших країн".
"Станом на 18 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 7 860 365 тонн. Загалом нині було дозволено рух 719 суден - 365 на прибуття в українські порти та 354 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.
У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Визнати Ічкерію. Для чого це робиться
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|В Україні ухвалили закон про Митний тариф
|Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
|Ціни на нафту зростають в умовах волатильної торгівлі, оскільки акції США падають в умовах жорсткого ринку
|НКРЕКП планує підвищити тарифи на розподіл е/е для регіональних ОСР на 35,3-94,3% з 1 грудня
|ВР ухвалила закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії
|Україна за 9 міс. знизила імпорт нафтопродуктів на 12,6%
Бізнес
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class