Українські порти у вівторок залишили чотири суховантажні машини із 49 тис. тонн пшениці та соєвих бобів, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"18 жовтня українські порти залишили чотири судна, вони перевозять загалом 49 тис. тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Три суховантажні машини: Matrix (7 тис. тонн пшениці), Hasan (6 тис. тонн соєвих бобів) і Esence (6 тис. тонн пшениці) попрямували до Туреччини. Судно Mastro Mitros перевезе до Ізраїлю 33 тисячі тонн пшениці.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене до інших країн".

"Станом на 18 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 7 860 365 тонн. Загалом нині було дозволено рух 719 суден - 365 на прибуття в українські порти та 354 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.