Ціни на гречку можуть знизитись до 60-70 гривень за кілограм

Цього сезону аграрії планують зібрати понад 150 тис. т гречки. Є перспективи зниження ціни на цю крупу до 60-70 грн.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства із посиланням на директора департаменту аграрного розвитку Ігоря Віштака.

«Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм», - зазначив Віштак.

За прогнозами Мінагрполітики, цього сезону аграрії зберуть понад 150 тис. т гречки. Наразі вже зібрано майже 120 тис. т цієї культури.

Найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини - 15,5 тис. т. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина - кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. т гречки.

Також Віштяк додав, що за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал.

Як повідомлялося, у Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тис. т. У 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза. У міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.