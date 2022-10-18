Фінансові новини
- |
- 18.10.22
- |
- 05:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на гречку можуть знизитись до 60-70 гривень за кілограм
20:10 17.10.2022 |
Цього сезону аграрії планують зібрати понад 150 тис. т гречки. Є перспективи зниження ціни на цю крупу до 60-70 грн.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства із посиланням на директора департаменту аграрного розвитку Ігоря Віштака.
«Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм», - зазначив Віштак.
За прогнозами Мінагрполітики, цього сезону аграрії зберуть понад 150 тис. т гречки. Наразі вже зібрано майже 120 тис. т цієї культури.
Найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини - 15,5 тис. т. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина - кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. т гречки.
Також Віштяк додав, що за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал.
Як повідомлялося, у Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тис. т. У 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза. У міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місія МВФ з питань України розпочала роботу
|Японія допомагатиме Україні у відновленні енергоінфраструктури
|Мала приватизація: в Україні вже провели 14 аукціонів
|Ціни на гречку можуть знизитись до 60-70 гривень за кілограм
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 64 мільярди, – НБУ
|Україна з середини жовтня збільшила імпорт газу з ЄС на тлі зниження цін
Бізнес
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова