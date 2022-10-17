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З портів Одещини вийшов «зерновий караван» із п 'яти суден
15:36 17.10.2022 |
З портів Великої Одеси 17 жовтня вийшли «зерновим коридором» п'ять суден з українською агропродукцією.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Телеграмі, передає Укрінформ.
«5 суден зі 122,3 тисяч тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них - балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тисячі тонн ріпаку до Пакистану.
За даними на 17 жовтня, з початку реалізації «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 мільйона тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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