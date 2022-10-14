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АНАЛІТИКА

Із українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією

13:55 14.10.2022 |

Новини АПК

 

14 жовтня з портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» вийшли в рейси ще три судна з українською агропродукцією.

Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство інфраструктури України, передає Укрінформ.

«3 судна з 84 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси. Вони направляються до споживачів в Африці та Азії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них балкер SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та судно SEA LUCK, яке доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 334 судна з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки.
 

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