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Із українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією
13:55 14.10.2022 |
14 жовтня з портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» вийшли в рейси ще три судна з українською агропродукцією.
Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство інфраструктури України, передає Укрінформ.
«3 судна з 84 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси. Вони направляються до споживачів в Африці та Азії», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них балкер SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та судно SEA LUCK, яке доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшло 334 судна з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки.
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