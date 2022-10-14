Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через війну було втрачено 20% промислового виробництва яєць – асоціація
11:54 14.10.2022 |
Внаслідок російської збройної агресії проти України було втрачено близько 20% промислового виробництва яєць в Україні.
Про це йдеться у статті ЕП.
Так, потужності низки великих виробників були зруйновані або опинилися в окупації через повномасштабну війну. Через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво такі підприємства як "Дмитрівська птахофабрика" на Донеччині та філія "Богодухівської птахофабрики" на Харківщині.
Крім того, на тимчасово окупованій Херсонщині знаходиться птахокомплекс "Чорнобаївський" (входить в "Авангард"), який був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть в "Союзі птахівників України". "Авангард" також втратив своє поголів'я курей та потужності й в інших областях.
"На окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць", - розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.
Як наслідок, декілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко підвищувати гуртові ціни на цю продукцію - на понад 60%. Таким чином ціна десятка яєць у магазинах з 32 грн наприкінці серпня зросла до 70 грн на початок жовтня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
ТОП-НОВИНИ
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Через війну було втрачено 20% промислового виробництва яєць – асоціація
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.10.22
|Автогаз подорожчав 14 жовтня на 0,2% до 27,05 гривні за літр
|Мінсільгосп США зберіг прогноз урожаю пшениці в Україні на 20,5 млн тонн у 2022/2023
|Нафта росте 14 жовтня на тлі слабкого долара та низьких запасів дизельного палива в США
|Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
Бізнес
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu