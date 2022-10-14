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АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США зберіг прогноз урожаю пшениці в Україні на 20,5 млн тонн у 2022/2023

09:54 14.10.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю пшениці в Україні на рівні 20,5 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році (МР) (липень 2022 - червень 2023).

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), передають Українськi Новини.

"Згідно оновлених прогнозів Департаменту сільського господарства США (USDA), у 2022/23 МР показники України щодо виробництва та експорту пшениці залишаються без змін: 20,5 млн т та 11 млн т, відповідно. Щодо кукурудзи, то показники виробництва Україною залишаються сталими - 31,5 млн т, а експорт збільшено на 2,5 млн т до 15,5 млн т", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомлення, оновлений світовий прогноз пшениці на 2022/23 МР передбачає скорочення обсягів виробництва, споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

"Передбачається скорочення світового виробництва пшениці на 2,2 млн т до 781,7 млн т. Скорочення відбудеться за рахунок США (-3,6 млн т до 44,9 млн т) та Аргентини (-1,5 млн т до 17,5 млн т). Частково таке падіння буде компенсоване зростанням прогнозу виробництва в ЄС (+2,7 млн т до 134,8 млн т). Однак при цьому прогноз світового виробництва пшениці залишається на рекордному рівні. Прогноз глобального споживання скоротився на 0,9 млн т до 790,2 млн т", - йдеться в повідомленні.

При цьому прогнозовані запаси пшениці на кінець 2022/23 МР зменшуються на 1,0 млн тонн до 267,5 млн тонн переважно за рахунок скорочення для США.

"Прогноз світового виробництва кукурудзи очікується на рівні 1168,7 млн т, що на 3,9 млн т нижче прогнозного показника попереднього місяця. При цьому, прогнозується скорочення виробництва кукурудзи в США (-1,2 до 353,0 млн т), ЄС (-2,6 млн т до 56,2 млн т). В ЄС скорочення виробництва спостерігається в Румунії, Болгарії, Угорщині та Франції. Щодо прогнозу експорту кукурудзи, то очікується скорочення на 0,5 млн т до 183 млн т. Експорт кукурудзи зріс для України (+2,5 млн т до 15,5 млн т) та Індії, але знизився для США (-3,2 млн т до 54,6 млн т) та Сербії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомлення, прогнозовані світові запаси кукурудзи склали 301,2 млн тонн, при цьому вони зменшилися на 3,3 млн тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, Українська зернова асоціація знизила поточний прогноз урожаю зернових та олійних культур у поточному році на 7,1%, або на 4,9 млн тонн, до 64,5 млн тонн порівняно з липневим прогнозом.

Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн у 2022 році.

Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
За матеріалами: Українські Новини
 

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