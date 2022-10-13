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USDA збільшило прогноз експорту кукурудзи з України
16:05 13.10.2022 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2022/23 маркетинговий рік, в якому збільшено прогноз експорту кукурудзи з України на 2,5 млн тонн - до 15,5 млн тонн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що USDA не змінило прогнозу виробництва кукурудзи у 2022/23 МР і залишило його на рівні 31,5 млн т. Також без змін залишвся прогноз виробництва та експорту пшениці: 20,5 млн т та 11 млн т відповідно.
В асоціації додають, що оновлений світовий прогноз пшениці на 2022/23 МР передбачає скорочення обсягів виробництва, споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.
Передбачається скорочення світового виробництва пшениці на 2,2 млн т - до 781,7 млн т. Скорочення відбудеться за рахунок США (-3,6 млн т, до 44,9 млн т) та Аргентини (-1,5 млн т, до 17,5 млн т). Частково таке падіння буде компенсоване зростанням прогнозу виробництва в ЄС (+2,7 млн т, до 134,8 млн т). Однак при цьому прогноз світового виробництва пшениці залишається на рекордному рівні. Прогноз глобального споживання скоротився на 0,9 млн т - до 790,2 млн т.
Світова торгівля скоротиться на 0,6 млн т, до 208,3 млн т, через скорочення експорту США (-1,4 млн т, до 21,1 млн т) та Аргентиною (-1 млн т до 12 млн т) на фоні прогнозу про скорочення обсягів виробництва в цих країнах. При цьому експорт ЄС буде збільшено (+1,5 млн т, до 35 млн т).
Прогнозовані запаси на кінець 2022/23 МР зменшуються на 1,0 млн т, до 267,5 млн т - переважно за рахунок скорочення для США.
Прогноз світового виробництва кукурудзи очікується на рівні 1168,7 млн т, що на 3,9 млн т нижче прогнозного показника попереднього місяця. При цьому, прогнозується скорочення виробництва кукурудзи в США (-1,2 млн т, до 353,0 млн т), ЄС (-2,6 млн т, до 56,2 млн т). В ЄС скорочення виробництва спостерігається в Румунії, Болгарії, Угорщині та Франції.
Щодо прогнозу експорту кукурудзи, то очікується скорочення на 0,5 млн т - до 183 млн т. Експорт кукурудзи зріс для України та Індії, але знизився для США (-3,2 млн т, до 54,6 млн т) та Сербії.
Прогнозовані світові запаси кукурудзи сягають 301,2 млн т, при цьому вони зменшилися на 3,3 млн т.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 жовтня українські аграрії вже зібрали 26,4 млн т зернових та зернобобових культур з площі 6,9 млн га, або 62% до прогнозу.
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