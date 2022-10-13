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АНАЛІТИКА

Із українських портів вийшов «зерновий караван» з шести суден

11:58 13.10.2022 |

Новини АПК

 

13 жовтня з портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» вийшли в рейси шість суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство інфраструктури України , передає Укрінформ.

«6 суден експортували 154 тис тонн української агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема з Одеського порту вийшов балкер DIGNITY, з порту «Чорноморськ» вийшли - WEI HE, YAF S, а з порту «Південний» вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

За даними відомства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 331 судно з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки.
 

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