З українських портів вийшло ще дев'ять суден з агропродукцією

У рамках «зернової ініціативи» 12 жовтня із портів Одеської області вийшли 9 суден з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

«Зернова ініціатива»: 9 суден з понад 150 тис. т агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що балкер KLC ERCIYES доставить 11,5 тис. т сої до Єгипту, балкер SIMAS - 13,4 тис. т кукурудзи до Лівану, а танкер AGNES VICTORY - 42 тис. т олії для Індії.

Від причалів Одеського порту відправились балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту «Південний» вийшли судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

Із 1 серпня, коли вийшло перше судно з українським продовольством, вже 325 суден вивезли 7,2 млн т агропродукції з українських портів до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.