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АНАЛІТИКА

Аграрії засіяли 1,8 млн га озимими зерновими

10:36 12.10.2022 |

Новини АПК

 

Сільськогосподарські підприємства станом на 10 жовтня засіяли 1,8 млн га озимими зерновими під урожай 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, озимими зерновими засіяно 38% прогнозованої площі.

Зокрема, пшеницею засіяно 1,6 млн га (41% від прогнозу), ячменем - 154 тис. га (23%), житом - 49 тис. га (57%).

Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільщини - на площі 129 тис. га (61% від прогнозу).

Також сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, ним засіяно 994 тис. га (103% до прогнозу).

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні аграрії розпочали сівбу озимих зернових.
За матеріалами: Українські Новини
 

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