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Аграрії засіяли 1,8 млн га озимими зерновими
10:36 12.10.2022 |
Сільськогосподарські підприємства станом на 10 жовтня засіяли 1,8 млн га озимими зерновими під урожай 2023 року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства, передають Українські Новини.
Згідно з ним, озимими зерновими засіяно 38% прогнозованої площі.
Зокрема, пшеницею засіяно 1,6 млн га (41% від прогнозу), ячменем - 154 тис. га (23%), житом - 49 тис. га (57%).
Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільщини - на площі 129 тис. га (61% від прогнозу).
Також сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, ним засіяно 994 тис. га (103% до прогнозу).
Як повідомляли Українськi Новини, у вересні аграрії розпочали сівбу озимих зернових.
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