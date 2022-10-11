Із портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» 11 жовтня вийшли сім суден з українською агропродукцією

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Телеграмі, передає Укрінформ.

«11 жовтня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли 7 суден. На їх борту 177,5 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.

Загалом з українських портів уже вийшли 312 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції.

Як додали у Мінінфраструктури, з початку роботи «зернового коридору» 305 суден експортували 6,8 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.