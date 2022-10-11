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АНАЛІТИКА

Експорт через українські морпорти за тиждень зріс на 13%

13:46 11.10.2022 |

Новини АПК

 

Із 3 по 9 жовтня 2022 року, за десятий тиждень роботи «зернового коридору», через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн т агропромислової продукції, що на 13% більше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.

Зазначається, що з 3 по 9 жовтня завантажено на 14 більше суден, ніж попереднього тижня.

Протягом 10-го тижня роботи найбільше експортовано кукурудзи (43% експорту за цей період), пшениці (38%) та макухи соняшникової (6%).

Експорт через українські морпорти за тиждень зріс на 13%

 

Українська продукція попрямувала в країни ЄС (Італія, Іспанія та Португалія), Азії (Туреччина, Індонезія, Китай) та Африки (Алжир, Єгипет, Сомалі).

Загалом від початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня по 9 жовтня 2022 року було експортовано 6,8 млн т продукції АПК.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

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