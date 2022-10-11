Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт через українські морпорти за тиждень зріс на 13%
13:46 11.10.2022 |
Із 3 по 9 жовтня 2022 року, за десятий тиждень роботи «зернового коридору», через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн т агропромислової продукції, що на 13% більше, ніж за попередній тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.
Зазначається, що з 3 по 9 жовтня завантажено на 14 більше суден, ніж попереднього тижня.
Протягом 10-го тижня роботи найбільше експортовано кукурудзи (43% експорту за цей період), пшениці (38%) та макухи соняшникової (6%).
Українська продукція попрямувала в країни ЄС (Італія, Іспанія та Португалія), Азії (Туреччина, Індонезія, Китай) та Африки (Алжир, Єгипет, Сомалі).
Загалом від початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня по 9 жовтня 2022 року було експортовано 6,8 млн т продукції АПК.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт через українські морпорти за тиждень зріс на 13%
|Автогаз 11 жовтня продовжує дорожчати на АЗС
|Ракетний удар по Львову. Постраждали об'єкти енергетики, в місті зникає світло
|Росіяни атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе
|Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда
|Нафта падає 11 жовтня через страх рецесії та побоювань Китаю з приводу COVID
Бізнес
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі