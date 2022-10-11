Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
«"Зернову угоду» необхідно продовжити на рік - ООН
23:19 10.10.2022 |
Необхідно продовжити дію угод про експорт зерна з України, погоджених Києвом і Москвою, яка закінчується 19 листопада. "Вона має вийти за рамки чотиримісячного циклу. Нам потрібно подовжити її на рік", - заявив у понеділок, 10 жовтня, заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє AFP.
При цьому в Спільному координаційний центрі, який створений в рамках угод, наголошують, що їхня дія має продовжуватися автоматично на наступні 120 днів, "якщо одна зі сторін не повідомить іншу про намір розірвати її або змінити".
Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем 22 липня. Станом на 9 жовтня завдяки домовленостям 305 суден експортували 6,8 мільйон тонн продовольства з українських портів.
В ООН говорять про розширення можливостей для РФ
Угоди стосуються не лише українського зерна, але є експорту російських продуктів харчування та добрив, на які раніше були накладені санкції західних країн. Однак Росія стверджує, що через інші санкції, які стосуються її фінансового та логістичного секторів, фактично експорт добрив і продовольства лишається заблокованим.
Тепер Гріффітс стверджує, що домовленості необхідно "оновити і, можливо, навіть розширити, щоб включити більше добрив". Зокрема, він сподівається на досягнення домовленостей щодо експорту аміаку, пише AFP.
За тиждень заступник генсека разом з головою Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребекою Грінспен, яка брала участь у переговорах щодо угоди, планує відвідати Москву щоб зустрітися з російськими високопосадовцями.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
|Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжують на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
|«"Зернову угоду» необхідно продовжити на рік - ООН
|«Укравтодор» оголосив тендери на ремонт доріг на 1 мільярд
|Пишний назвав свої пріоритети на посаді очільника Нацбанку
|Віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів – «Укренерго»
|ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик