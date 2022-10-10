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АНАЛІТИКА

Вартість пшениці зросла на 5% після ракетних ударів РФ по Україні

18:23 10.10.2022 |

Новини АПК

 

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли на 5% після того, як РФ атакувала ракетами українські міста 10 жовтня - це викликало занепокоєння, що екскалація створює нову загрозу експорту зерна Чорним морем.

Про це пише Bloomberg.

"Вибухи пролунали в столиці вперше за кілька місяців, а президент Росії Володимир Путін погрожував новими ракетними атаками через день після того, як він звинуватив українські сили в пошкодженні Кримського мосту.

Конфлікт, що загострюється, ставить під сумнів, чи погодяться обидві сторони продовжити угоду з експорту зерна з України, термін дії якої закінчується приблизно через місяць", - пише агентство.

Будь-яке уповільнення експорту може підвищити ціни на світові продукти харчування, які останнім часом знижувалися. Проблеми з українськими вантажами врожаю вже виникли, оскільки кількість суден, які відправляються і очікують перевірки в Стамбулі, збільшується, додає видання.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли до $9,2425 за бушель - це найбільший приріст цього місяця. Цього року ціни зросли приблизно на 20%. Кукурудза та соєві боби також подорожчали більш ніж на 1,5%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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