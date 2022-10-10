Черга на вихід та вхід до українських портів досягла рекордних 120 суден, – FT

Наприкінці минулого тижня кількість суден, які чекають на вхід та вихід до українських портів, досягла рекордної позначки у 120.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними зернової дослідницької компанії SovEcon, із середини вересня час, протягом якого кораблі чекають перевірки у моніторинговому центрі в Стамбулі, зріс до 10-15 днів у порівнянні із 5-6 днями у перші шість тижнів угоди.

Затримки спонукали до закликів збільшити кількість інспекторів, щоб задовольнити попит великої кількості суден, які використовують маршрут.

Україна прагне експортувати якомога більше зерна, щоб звільнити місце в своїх елеваторах для нового врожаю. За словами двох чиновників, знайомих з ходом угоди, вона все більше стурбована відставанням у виконанні зобов'язань.

"Є певне розчарування в тому, що українці явно хотіли б експортувати якомога більше", - сказав один із них.

Амір Абдулла, офіційний представник ООН, відповідальний за координацію Чорноморської зернової ініціативи, визнав, що п'ять груп інспекторів, до яких входять представники Росії, України, Туреччини та ООН, намагаються задовольнити попит.

"В основному нам потрібно, щоб всі сторони погодилися, що нам потрібно додати інспекторів", - зазначив він. Співрозмовники видання зауважують, що Росія неохоче надсилала додаткових інспекторів, щоб допомогти ліквідувати відставання, що обурило українських чиновників.

"На даний момент немає рішення від усіх учасників [моніторингового центру] щодо збільшення кількості перевірок, щоб уникнути подальшого скупчення суден, які очікують на перевірку", - сказав заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Представники ООН заявили, що відставання є свідченням успіху зернової угоди, адже прибуває більше суден, ніж очікували в організації. Водночас недостатня підготовка деяких екіпажів та судновласників також призвела до того, що деякі судна не змогли пройти інспекцію, що збільшило навантаження на інспекторів.