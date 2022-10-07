Із українських портів вийшов «зерновий караван» із трьох суден

Із портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» 7 жовтня вийшли три судна з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Фейсбуці , передає Укрінформ.

«Балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту «Чорноморськ». На його борту 30 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів «Одеса» та «Південний». Разом ці судна доправлять 56,6 тисячі тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 мільйона тонн агропродукції.

Усього з українських портів уже вийшли 285 суден із зерном для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, п'ять суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тисяч тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.