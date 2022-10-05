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АНАЛІТИКА

Експорт української молочної продукції у вересні рекордно зріс, – Асоціація

17:30 05.10.2022 |

Новини АПК

 

Виручка від експорту молочних продуктів з України у вересні стала рекордною із початку року і склала $35,9 млн, що на 9,2% перевищує показники серпня 2022 року, і в 2,45 раза більше, ніж у вересні 2021 року.

Як повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ), зростанню українського експорту сприяли високі експортні ціни на молочну продукцію та запроваджений ЄС спрощений режим для експорту та транзиту українських товарів.

При цьому основною експортною категорією залишається сухе молоко - у вересні його експорт склав 4,9 тис. тонн (+51% в порівнянні із серпнем) на суму $15,8 млн (+39,8%).

Водночас експорт масла у вересні знизився на 8,25% в натуральному виразі - до 1,96 тис. тонн та на 5,7% в грошовому - до $11,3 млн.

Експорт молока та вершків незбираних у вересні скоротився більш, ніж на чверть - 2,65 тис. тонн (-25,7%) на суму $1,37 млн (-28,14%).

Після різкого стрибка у серпні експорт сироватки у вересні знизився на 22,5% - до 1,96 тис. тонн. В Асоціації пояснюють такий результат проблемами з логістикою, адже основним покупцем цього продукту виступають Китай та Малайзія.

При цьому експорт українського сиру у вересні зріс на 8,9% в натуральному обсязі - до 1,1 тис. тонн та на 3,7% в грошовому - до $5,08 млн. Водночас його імпорт скоротився на 21% в натуральному виразі, до 2,5 тис. тонн, та на 23,4% у грошовому - до $13 млн.

Експорт кисломолочної продукції у звітному місяці склав 0,33 тис. тонн (+19,6%).

За даними АВМ, сумарний імпорт молочних продуктів у вересні знизився. Загалом до України було завезено продукції на суму $16,3 млн,що на 19% менше, ніж у серпні.

Як повідомлялося, виробництво молока в Україні в січні-серпні склало 5,1 млн тонн, що на 14,6% менше показників минулого року, при цьому на підконтрольній Україні території вироблено 4,1 млн тонн (80%), а на тимчасово окупованих РФ територіях країни - 1 млн тонн (20%).

За даними Держстату, поголів'я корів в Україні на 1 вересня становило 1,4 млн голів, що на 15% нижче показника минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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