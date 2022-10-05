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АНАЛІТИКА

Із українських портів «зерновим коридором» вийшли ще шість суден

11:50 05.10.2022 |

Новини АПК

 

Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» 5 жовтня вийшли «зерновим коридором» шість суден, завантажені українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, по це Міністерство інфраструктури повідомляє у Фейсбуці.

«5 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшло 6 суден із 115,5 тис. тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.

Серед них балкер ZHE HAI 505 який доставить 28,5 тисячі тонн пшениці до Алжиру.

Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тисяч української пшениці.

З моменту виходу першого судна з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 мільйона тонн української агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за пропозицією Організацій Об'єднаних Націй ООН Україна, Туреччина, Генеральний секретар Антоніу Гутерріш і Росія підписали Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна і продуктів із портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».
 

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