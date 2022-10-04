«Зерновими коридорами» з України вивезли вже понад шість мільйонів тонн продукції

Зерновими коридорами з портів України вже вивезено понад 6 млн тонн зерна, загалом було відправлено 260 суден.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини у Твіттері.

"У рамках відвантаження зерна з портів України було перевезено понад 6 млн тонн. Крім того, сьогодні з українських портів вирушили ще 8 суден", - повідомили в міністерстві.

У доданій інфографіці вказується, що на сьогодні з українських портів вийшло 260 суден.

Також зазначається, що суднами вивозять кукурудзу, пшеницю, соняшниковий шрот, соняшникову олію, цукровий буряк, сою, горох та ячмінь.