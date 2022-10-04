Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Зерновими коридорами» з України вивезли вже понад шість мільйонів тонн продукції

19:32 04.10.2022 |

Новини АПК

 

Зерновими коридорами з портів України вже вивезено понад 6 млн тонн зерна, загалом було відправлено 260 суден.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини у Твіттері.

"У рамках відвантаження зерна з портів України було перевезено понад 6 млн тонн. Крім того, сьогодні з українських портів вирушили ще 8 суден", - повідомили в міністерстві.

У доданій інфографіці вказується, що на сьогодні з українських портів вийшло 260 суден.

Також зазначається, що суднами вивозять кукурудзу, пшеницю, соняшниковий шрот, соняшникову олію, цукровий буряк, сою, горох та ячмінь.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1682
  0,4608
 1,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес