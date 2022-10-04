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Стів Джобс
«Зерновими коридорами» з України вивезли вже понад шість мільйонів тонн продукції
19:32 04.10.2022 |
Зерновими коридорами з портів України вже вивезено понад 6 млн тонн зерна, загалом було відправлено 260 суден.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини у Твіттері.
"У рамках відвантаження зерна з портів України було перевезено понад 6 млн тонн. Крім того, сьогодні з українських портів вирушили ще 8 суден", - повідомили в міністерстві.
У доданій інфографіці вказується, що на сьогодні з українських портів вийшло 260 суден.
Також зазначається, що суднами вивозять кукурудзу, пшеницю, соняшниковий шрот, соняшникову олію, цукровий буряк, сою, горох та ячмінь.
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