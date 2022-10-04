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Росія заробила не менш як $530 млн на продажі краденого з України зерна – розслідування
09:22 04.10.2022 |
За допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерно на загальну суму щонайменше 530 мільйонів доларів, що можна класифікувати як воєнний злочин.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному розслідуванні AP та PBS.
Розслідування ґрунтується на аналізі супутникових знімків, даних із судових транспондерів, документів, постів у соцмережах, а також свідченнях фермерів і представників транспортних компаній.
Усього AP змогла встановити причетність до крадіжки українського зерна понад трьох десятків суден, які здійснили більш як 50 рейсів із вивезення зерна з окупованих Росією територій України в Туреччину, Сирію, Ліван та інші країни.
Один із прикладів - маршрут судна "Лаодікея". 9 липня у Мелітополі у ваговози було завантажене зерно, яке прибуло до порту Феодосії в Криму. Там його перевантажили на "Лаодікею", після чого з вимкненим транспондером повезли до Лівії та Сирії.
Згідно з документами, пунктом відправлення "Лаодікеї" був російський Кавказ. Але тамтешній порт надто мілкий для такого великого судна, натомість Феодосія (де воно було помічене на супутникових знімках) якраз підходить.
"Лаодікея" - одне з трьох суден, якими володіє сирійська державна компанія Syriamar Shipping, що з 2015 року перебуває під санкціями США. Ці судна здійснили мінімум 10 рейсів із окупованого узбережжя України до Сирії, Лівії та Туреччини.
Окрім сирійської компанії, до викрадення зерна з України причетна російська державна "Об'єднана суднобудівельна корпорація", яка постачає військово-морський флот РФ кораблями й підводними човнами. Через дочірню компанію Crane Marine Contractor вона придбала три судна, що здійснили не менш як 17 рейсів від окупованої України до Туреччини й Сирії.
Так, судно "Міхаїл Нєнашев" вирушило із Севастополя із вимкненим транспондером і 25 червня прибуло до турецького порту Дьортіол і розвантажило зерно. Причал, куди прибуло судно, належить турецькій компанії, якою володіє наближений до Путіна російський олігарх Віктор Рашніков. За документами "Міхаїл Нєнашев", як і "Лаодікея", завантажився зерном у Кавказі.
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