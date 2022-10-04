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АНАЛІТИКА

Із українських портів вийшли ще чотири судна з зерном

20:10 03.10.2022 |

Новини АПК

 

У рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли ще чотири судна, навантажені аграрною продукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.

"Сьогодні, 3 жовтня, в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 77,4 тисячі тонн зерна для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначється, що з Одеського порту вийшли балкери FPMC B 201 та MICHALIS, а з порту «Чорноморськ» - SPRING, SAFFET AGA. Зокрема, балкер SPRING доставить 8 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,9 мільйона тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 261 судно з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та росія підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна і продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода розрахована на 120 днів.

У рамках ініціативи перше судно, завантажене українським збіжжям, було відправлене 1 серпня.
 

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