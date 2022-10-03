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АНАЛІТИКА

Аграрна Рада: Україна у вересні вийшла на довоєнний рівень експорту продукції

17:08 03.10.2022 |

Новини АПК

 

Із України у вересні було експортовано 6,9 мільйона тонн аграрної продукції.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми маємо за вересень 6,9 мільйона тонн (аграрного - ред.) експорту. Майже 7 мільйонів. Тобто ми вийшли на довоєнний рівень експорту", - заявив він.

Марчук зазначив, що у вересні через розблоковані морські порти Одеської області було експортовано 3,8 мільйона тонн продукції. Він додав, що у серпні цими шляхами було експортовано 1,7 мільйона тонн.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та росія підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна і продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода розрахована на 120 днів.

У рамках ініціативи перше судно, завантажене українським збіжжям, було відправлене 1 серпня.
 

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