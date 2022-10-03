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Туреччина відкрила новий ринок для експорту української продукції
14:33 03.10.2022 |
Міністерство закордонних справ спільно з Держпродспоживслужбою України відкрили новий ринок для експорту до Туреччини українських товарів, а саме переробленого тваринного білка.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Укрінформ.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що МЗС та Держпродспоживслужба продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту, усуненням технічних перешкод у торгівлі, наданням державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.
«Завдяки цій роботі Туреччина у вересні відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме переробленого тваринного білка (не призначеного для споживання людей)», - поінформували в МЗС.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що МЗС готове допомагати кожному українському бізнесу у виході на нові ринки, якщо у відповідь бізнес створюватиме в Україні робочі місця та сприятиме зростанню валютних надходжень в економіку України, що критично важливо для нашої держави в умовах війни.
У цьому контексті він також нагадав про міжнародну платформу економічної дипломатії NAZOVNI, яка надає вітчизняному бізнесу ефективну допомогу у пошуку іноземних партнерів, а також інформаційну та організаційну підтримку.
У МЗС поінформували, що ознайомитися з формою сертифіката на перероблений тваринний білок можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».
Нагадаємо, раніше перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне покращити позиції вітчизняного бізнесу в Туреччині.
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